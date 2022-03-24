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Путин рассчитывал на раскол НАТО – Байден

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Путин рассчитывал на раскол НАТО – Байден

Associated Press

По словам Байдена, никогда НАТО не было так сплочено, как сегодня.

Президент США Джо Байден заявил, что глава России Владимир Путин ранее говорил ему, что, по его мнению, НАТО не останется единым.

Об этом президент США заявил во время брифинга.

"Путин рассчитывал на раскол НАТО. Мой первый разговор с ним в декабре и начале января – мне было ясно, что он не думал, что мы сможем поддерживать эту сплоченность", – сказал Байден журналистам в Брюсселе.

Он добавил, что "никогда НАТО не было так сплочено, как сегодня".

"Путин получает прямо противоположное тому, что он собирался получить, войдя в Украину", — сказал Байден.

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