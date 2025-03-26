Путін скоро помре: Зеленський заінтригував заявою

Зеленський пожартував, що він молодший Путіна, тому європейцям має бути "вигідніше ставити" на нього.

Президент Володимир Зеленський заявив, що диктатор Путін скоро помре "і це факт".

Про це глава держави сказав в ексклюзивному інтерв'ю для Eurovision News.

"Він помре скоро – і це факт. І все закінчиться. Він може закінчити питання до того, як закінчить своє безпечне і невдале історичне життя. Ось чого він боїться... Я молодший за Путіна. Ставте на мене, у мене краща перспектива", – сказав Зеленський.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Україна очікує від саміту "коаліції охочих".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.