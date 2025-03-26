Путин скоро умрет: Зеленский заинтриговал заявлением

Зеленский пошутил, что он младше Путина, поэтому европейцам должно быть "выгоднее ставить" на него.

Президент Владимир Зеленский заявил, что диктатор Путин скоро умрет "и это факт".

Об этом глава государства сказал в эксклюзивном интервью Eurovision News.

"Он умрет скоро – и это факт. И все закончится. Он может закончить вопрос до того, как закончит свою безопасную и неудачную историческую жизнь. Вот чего он боится... Я младше Путина. Ставьте на меня, у меня лучшая перспектива", – сказал Зеленский.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина ожидает от саммита "коалиции желающих".

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