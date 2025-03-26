Вражеские дроны атакуют Днепр: в городе раздаются взрывы

Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги.
Вечером среды, 26 марта, россияне атаковали Днепр ударными дронами. В городе раздаются взрывы.
Об этом сообщают мониторинговые каналы и источники TSN.ua.
"Громко в Днепре. Враг направил на город беспилотники. В результате атаки произошел пожар. Более подробную информацию уточняем. Угроза все еще сохраняется. До отбоя воздушной тревоги будьте в безопасном месте", — сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Он призвал горожан оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги и не подвергать опасности себя и близких.
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