Ворожі дрони атакують Дніпро: в місті лунають вибухи

Перебувайте в укриттях до відбою тривоги.

Ввечері середи, 26 березня, росіяни атакували Дніпро ударними дронами. В місті лунають вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали та власні джерела TSN.ua.

"Гучно у Дніпрі. Ворог спрямував на місто безпілотники. Внаслідок атаки сталася пожежа. Більш детальну інформацію уточнюємо. Загроза все ще зберігається. До відбою повітряної тривоги будьте у безпечному місці", - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він закликав містян залишатись у безпечних місцях до відбою тривоги та не наражати на небезпеку себе та близьких.

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