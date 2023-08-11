Ракетна атака "Кинджалами": Ігнат розповів про цілі окупантів 

Росіяни вчергове намагаються вдарити по військовому летовищу.
Вдень 11 серпня чотири російські ракети "Кинджал" були спрямовані на Прикарпаття. Окупанти намагалися завдати удару по військовому аеродрому та молодих пілотах, які незабаром поїдуть на навчання до Європи.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Речник ПС наголосив, що вкотре ракети Х-47 були спрямовані на військові аеродроми, які "під прицілом ворога вже не перший місяць". За словами Ігната, наразі наслідки ударів РФ наразі найбільше переживає аеродром у Старокостянтинові Хмельницької області.
"Цього разу Франківщина під прицілом, наша молодь, наші молоді пілоти, які скоро вже практично їдуть на навчання. Молоді пілоти будуть навчатися за іншою програмою, і знаємо, що і Велика Британія, й інші країни будуть навчати їх на новий тип літака, західну техніку, на F16 передусім. Таким чином, ворог хотів завдати удару і по нашій молоді, позбавляючи нас перспективи подальшого переозброєння на новітні західні зразки техніки", - наголосив Ігнат.
Він підтвердив, що одну ракету було збито над Київською областю. Втім, усі випущені сьогодні "Кинджали" прямували саме на Івано-Франківську область.
Як повідомлялося, зранку 11 серпня під час повітряної тривоги росіяни вдарили по Україні "Кинджалами". Армія РФ здійснила пуски чотирьох Х-47. Сили ППО збили одну аеробалістичну ракету.
Відомо, що на Прикарпатті росіяни вдарили ракетою по будинку, де жила сім'я з трьома дітьми. Загинув восьмирічний хлопчик.