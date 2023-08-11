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Росіяни вдарили ракетами по Прикарпаттю: є влучання, загинула дитина

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни вдарили ракетами по Прикарпаттю: є влучання, загинула дитина

Ракетний удар. / Фото: ТСН.ua

Внаслідок ворожої атаки є потерпілі.

Росіяни зранку п'ятниці, 11 серпня, під час повітряної тривоги вдарили ракетами по Івано-Франківській області. Є влучання по цивільному об'єкту. 

Про це повідомила очільниці Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об’єкту", - йдеться у повідомленні керівниці ОВА. 

За словами Онищук, внаслідок ракетного удару є постраждалі. Загинула дитина.  

"В критичному стані було доставлено (дитину - Ред.) до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося", - наголосила голова ОВА та закликала  не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

Нагадаємо, в Україні зранку 11 серпня було оголошено масштабну повітряну тривогу. На Прикарпатті вона тривала від 09:50 до 10:34. Повідомлялося про ракетну небезпеку у низці областей. Зокрема, мешканців Івано-Франківської області просили перебувати в укриттях.

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Дата публікації
Перегляди
3611
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