Росіяни вдарили ракетами по Прикарпаттю: є влучання, загинула дитина

Росіяни зранку п'ятниці, 11 серпня, під час повітряної тривоги вдарили ракетами по Івано-Франківській області. Є влучання по цивільному об'єкту.

Про це повідомила очільниці Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Сьогодні вранці ворог завдав ракетного удару по Прикарпаттю. Маємо влучання по цивільному об’єкту", - йдеться у повідомленні керівниці ОВА.

За словами Онищук, внаслідок ракетного удару є постраждалі. Загинула дитина.

"В критичному стані було доставлено (дитину - Ред.) до лікарні. Медики робили все можливе, але, на жаль, врятувати життя дитині не вдалося", - наголосила голова ОВА та закликала не ігнорувати сигнали повітряних тривог.

Нагадаємо, в Україні зранку 11 серпня було оголошено масштабну повітряну тривогу. На Прикарпатті вона тривала від 09:50 до 10:34. Повідомлялося про ракетну небезпеку у низці областей. Зокрема, мешканців Івано-Франківської області просили перебувати в укриттях.

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