Россияне ударили ракетами по Прикарпатью: есть попадания, погиб ребенок

Россияне с утра пятницы, 11 августа, во время воздушной тревоги ударили ракетами по Ивано-Франковской области. Есть попадания по гражданскому объекту.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

"Сегодня утром враг нанес ракетный удар по Прикарпатью. Есть попадания по гражданскому объекту", — говорится в сообщении руководителя ОВА.

По словам Онищук, в результате ракетного удара пострадали. Погиб ребенок.

"В критическом состоянии был доставлен (ребенок — Ред.) в больницу. Медики делали все возможное, но, к сожалению, спасти жизнь ребенку не удалось", — подчеркнула председатель ОВА и призвала не игнорировать сигналы воздушных тревог.

Напомним, в Украине утром 11 августа была объявлена масштабная воздушная тревога . В Прикарпатье она продолжалась с 09:50 до 10:34. Сообщалось о ракетной опасности в ряде областей. В частности, жителей Ивано-Франковской области просили находиться в укрытиях.

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