В ВСУ рассказали об успехах на Таврическом направлении

Вооруженные силы Украины преуспевают на Таврическом направлении. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 16 единиц вражеской техники и ликвидировали почти пол тысячи оккупантов.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"Таврическое направление. Есть движение вперед и успехи. Артиллерийские подразделения Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 1464 огневых задач", — сообщил Тарнавский.

В течение суток украинские Силы обороны убили, ранили и взяли в плен 257 оккупантов, среди которых 49 — ликвидированы, 208 — ранены.

Также были уничтожены 16 единиц военной техники россиян. В частности: четыре ББМ, минометы – один беспилотник, пять единиц автомобильной и две единицы специальной техники. Также были уничтожены пять складов боеприпасов.

Напомним, между тем в ВСУ называют тяжелую ситуацию на Купянском направлении. За минувшие сутки оккупанты пытались пять раз атаковать украинские позиции.

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