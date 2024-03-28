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Ракетна загроза: Україною шириться повітряна тривога

Ракетна загроза: Україною шириться повітряна тривога

Українців закликали не ігнорувати повітряні тривоги / Фото: ТСН.ua

Ракетна небезпека по всій території України, зліт МіГ-31К.

Повітряна тривога оголошена по всій Україні.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ракетну загрозу.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - йдеться у попідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, у Києві та Одесі кіберфахівці СБУ затримали двох агентів Росії, які готували ракетні удари по інфраструктурі та військових частинах. Обох зловмисників було затримано "на гарячому", коли вони шпигували за потенційними "цілями" для окупантів.

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