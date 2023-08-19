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Ракетний удар по Чернігову: момент "прильоту" по центру міста – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Ракетний удар по Чернігову: момент "прильоту" по центру міста – відео

Ракета / Фото ілюстративне / Фото: Associated Press

Момент "прильоту" російської ракети по Чернігову.

У Чернігові 19 серпня після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. За попередньою інформацією, ворог атакував місто балістичною ракетою, є поранені та жертви.    

У Мережі з'явилося відео з моментом ймовірного ракетного удару окупантами по центру Чернігова.

Як пишуть ЗМІ, центр Чернігова частково перекритий, там проводиться евакуація людей. 

У Повітряних силах попередили, що у Чернігівській області, крім ракетної, ще є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Момент "прильоту" російської ракети по Чернігову

Момент "прильоту" російської ракети по Чернігову

Нагадаємо, виконувач обов'язків Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако підтвердив, що внаслідок ракетного удару по Чернігову є жертви.

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Перегляди
6779
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