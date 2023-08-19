Ракетний удар по Чернігову: момент "прильоту" по центру міста – відео

У Чернігові 19 серпня після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи. За попередньою інформацією, ворог атакував місто балістичною ракетою, є поранені та жертви.

У Мережі з'явилося відео з моментом ймовірного ракетного удару окупантами по центру Чернігова.

Як пишуть ЗМІ, центр Чернігова частково перекритий, там проводиться евакуація людей.

У Повітряних силах попередили, що у Чернігівській області, крім ракетної, ще є загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Момент "прильоту" російської ракети по Чернігову

Нагадаємо, виконувач обов'язків Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако підтвердив, що внаслідок ракетного удару по Чернігову є жертви.

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