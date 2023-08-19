Удар по Чернігову: влада підтвердила, що є загиблі

На опублікованих у Мережі моторошних фото видно, що серед загиблих, ймовірно, є діти.

Внаслідок російського ракетного удару по центру Чернігова, який стався опівдні 19 серпня, є загиблі та поранені.

Цю інформацію підтвердив виконувач обов‘язків Чернігівського міського голови, секретар міської ради Олександр Ломако.

"Ворог вдарив по центру Чернігова. На місці працюють всі екстренні служби.

Є інформація про поранених. Дані уточнюються. П.С. На жаль, є інформація про загиблих", – написав він.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус також підтвердив, що внаслідок російського удару по місту є загиблі і поранені: "Пріоритет - надати допомогу. Тому деталі згодом".

Нагадаємо, що вдень, 19 серпня, російські окупанти завдали злочинного ракетного удару по центру Чернігова.

Президент Зеленський показав відео з моторошними наслідками удару по Чернігову.