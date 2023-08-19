Ракетный удар по Чернигову: момент "прилета" по центру города – видео

В Чернигове 19 августа после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. По предварительной информации, враг атаковал город баллистической ракетой, есть раненые и жертвы.

В Сети появилось видео с моментом предполагаемого ракетного удара оккупантами по центру Чернигова.

Как пишут СМИ, центр Чернигова частично перекрыт, там проводится эвакуация людей.

В Воздушных силах предупредили, что в Черниговской области кроме ракетной еще есть угроза применения врагом ударных БпЛА.

Момент "прилета" российской ракеты по Чернигову

Напомним, исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако подтвердил, что в результате ракетного удара по Чернигову есть жертвы.

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