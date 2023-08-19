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Ракетный удар по Чернигову: момент "прилета" по центру города – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
409
Время на прочтение
1 мин
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Ракетный удар по Чернигову: момент "прилета" по центру города – видео

Ракета/Фото иллюстративная / Фото: Associated Press

Момент "прилета" российской ракеты по Чернигову.

В Чернигове 19 августа после объявления воздушной тревоги раздались взрывы. По предварительной информации, враг атаковал город баллистической ракетой, есть раненые и жертвы.

В Сети появилось видео с моментом предполагаемого ракетного удара оккупантами по центру Чернигова.

Как пишут СМИ, центр Чернигова частично перекрыт, там проводится эвакуация людей.

В Воздушных силах предупредили, что в Черниговской области кроме ракетной еще есть угроза применения врагом ударных БпЛА.

Момент "прилета" российской ракеты по Чернигову

Момент "прилета" российской ракеты по Чернигову

Напомним, исполняющий обязанности Черниговского городского головы, секретарь городского совета Александр Ломако подтвердил, что в результате ракетного удара по Чернигову есть жертвы.

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Дата публикации
Просмотры
409
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