"Враг пытается мощно отбиваться": Череватый о боях на Бахмутском направлении

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают оказывать давление на врага и удерживать инициативу. Оккупанты пытаются мощно отбивать атаки ВСУ, в первую очередь используя артиллерию, за эти сутки – 578 обстрелов, 10 авианалетов.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

"В общей сложности произошло 11 боеприкосновений, в которых мы уничтожили 75 оккупантов, 152 получили ранения, троих взяли плен", — рассказал он.

По словам Череватого, военные ВСУ также уничтожили два вражеских бронеавтомобиля, боевую машину пехоты, боевую машину десанта, самоходную артиллерийскую установку "Гиацинт", советский самоходный миномет калибра 240 мм "Тюльпан", гаубицу Д-30, склад с горюче-смазочными материалами.

Он также добавил, что украинские защитники уничтожили радиолокационную станцию "Зоопарк" и два российских беспилотника.

Напомним, в Житомирской области РФ "шахедами" нанесла удар по объекту инфраструктуры.

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