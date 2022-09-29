Ракетний удар по Дніпру: під завалами шукають дітей

Росіяни цілили в автовокзал у Дніпрі.

На місці ракетного удару в Дніпрі рятувальники продовжують розбирати завали. Під ними шукають безвісти зниклих дітей семи і дев'яти років.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

З-під завалів одного з пошкоджених будинків вдалося врятувати дівчину 12 років.

"Росіяни цілили в автовокзал, недалеко від нього залишилася вирва діаметром сім метрів, пошкоджено будівлю. Постраждали, як завжди, 61 приватний будинок, один багатоповерховий, десятки автомобілів, пошкоджена лінія електропередач, в результаті чого 220 абонентів поки без світла", - зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, у результаті ракетного удару загинуло щонайменше три людини, серед них - дитина. Ще п'ятеро - поранені.

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