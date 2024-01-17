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Ракетний удар по Харкову – внаслідок атаки є жертва

Ракетний удар по Харкову – внаслідок атаки є жертва

Удар по Харкову / Фото: Олег Синєгубов

Окупанти атакували Харків ввечері 16 січня.

Окупаційна армія Росії ввечері 16 січня обстріляла Харків ракетами С-300. Внаслідок атаки загинув чоловік, постраждали 17 людей.  

Про це повідомляє поліція Харківщини.

Як розповіли правоохоронці, у місті зруйновано і пошкоджено 19 будинків, зокрема лікарня. Потрощено 14 автівок. 

З розбитих та охоплених вогнем будівель загалом було евакуйовано 30 осіб.

Нагадаємо, окупанти атакували житлові квартали Херсонщини – є поранені.

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