Ракетний удар по Харкову – внаслідок атаки є жертва

Окупаційна армія Росії ввечері 16 січня обстріляла Харків ракетами С-300. Внаслідок атаки загинув чоловік, постраждали 17 людей.

Про це повідомляє поліція Харківщини.

Як розповіли правоохоронці, у місті зруйновано і пошкоджено 19 будинків, зокрема лікарня. Потрощено 14 автівок.

З розбитих та охоплених вогнем будівель загалом було евакуйовано 30 осіб.

Нагадаємо, окупанти атакували житлові квартали Херсонщини – є поранені.

Читайте також провідні новини дня: