Ракетный удар по Харькову – в результате атаки есть жертва

Оккупационная армия России вечером 16 января обстреляла Харьков ракетами С-300. В результате атаки погиб мужчина, пострадали 17 человек.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Как рассказали правоохранители, в городе разрушены и повреждены 19 домов, в том числе больница. Разбито 14 автомобилей.

Из горящих и разбитых зданий в общей сложности было эвакуировано 30 человек.

Напомним, оккупанты атаковали жилые кварталы Херсонщины — есть раненые.

Читайте также ведущие новости дня: