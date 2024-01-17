Ракетный удар по Харькову – в результате атаки есть жертва

Оккупанты атаковали Харьков вечером 16 января.
Оккупационная армия России вечером 16 января обстреляла Харьков ракетами С-300. В результате атаки погиб мужчина, пострадали 17 человек.
Об этом сообщает полиция Харьковской области.
Как рассказали правоохранители, в городе разрушены и повреждены 19 домов, в том числе больница. Разбито 14 автомобилей.
Из горящих и разбитых зданий в общей сложности было эвакуировано 30 человек.
Напомним, оккупанты атаковали жилые кварталы Херсонщины — есть раненые.
Читайте также ведущие новости дня: