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Ракетный удар по Харькову – в результате атаки есть жертва

Ракетный удар по Харькову – в результате атаки есть жертва

Удар по Харькову / Фото: Олег Синєгубов

Оккупанты атаковали Харьков вечером 16 января.

Оккупационная армия России вечером 16 января обстреляла Харьков ракетами С-300. В результате атаки погиб мужчина, пострадали 17 человек.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Как рассказали правоохранители, в городе разрушены и повреждены 19 домов, в том числе больница. Разбито 14 автомобилей.

Из горящих и разбитых зданий в общей сложности было эвакуировано 30 человек.

Напомним, оккупанты атаковали жилые кварталы Херсонщины — есть раненые.

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