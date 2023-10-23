РФ вивела у Чорне море фрегати з "Калібрами": чи є небезпека

Для виведення фрегатів РФ може бути кілька підстав.

Російська армія вивела в Чорне море два фрегати ракетами типу "Калібр". Такі дії ворога можуть бути звичайним брязканням зброї, так і реальною загрозою із запуском повітряних цілей.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк.

"За нашим офіційним зведенням, зафіксовано виведення двох фрегатів ракетоносіїв. Це 16 ракет типу "Калібр" можуть бути готовими до застосування. Розгорнуто корабельне угрупування зараз до восьми одиниць", - розповіла вона

За словами Гуменюк, одна з них - в Азовському морі, сім - чергують в Чорному морі, але в тому самому умовно "безпековому" для себе районі, в якому вони тримаються останні декілька місяців.

Вона наголошує, що ворог намагається всіма силами тиснути на цивільне судноплавство і загрожувати на всіх напрямках. Гуменюк зауважила, що дії РФ у морі можуть обернутися пусками "Калібрів". Адже протягом тривалого часу не було ракетних ударів із застосуванням ракет морського базування.

Як повідомлялося, президент-диктатор РФ Володимир Путін доручив патрулювати небо над Чорним морем винищувачам. Так, літаки Міг-31 мають бути озброєні комплексами "Кинжал" дальністю понад одну тисячу кілометрів.

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