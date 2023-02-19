"За кілька хвили повернемо у кам'яний вік": у Росії пропагандисти заговорили про знищення Польщі

Після того, як у Росії не вийшло взяти Київ за три дні, пропагандисти взялися до інших прогнозів.

У російських пропагандистів з'явилися нові плани - тепер вони мріють за годину "поставити Польщу на коліна". За їхніми словами, завдяки зброї, яка є в Росії, зробити це можна за лічені хвилини.

Про це один із "експертів" заявив в ефірі однієї з пропагандистських програм.

"Польщу можна поставити на коліна за годину, повернувши її у кам'яний вік. 60 стратегічних об'єктів можуть бути знищені за 20 хвилин - і Польщі нема, там більше нічого не буде. Там не буде водопостачання, там не буде електрики, там не буде військових баз. Все - вона повернеться у кам'яний вік. І для цього не треба вводити війська", - заявив пропагандист.

Він заявив, "щоб танки йшли на Варшаву", Росії навіть не доведеться докладати зусиль.

Нагадаємо, російський пропагандист Володимир Соловйов в одному з ефірів раптово заговорив українською мовою. Цього разу він продовжував порівняти Україну з "нацистською" Німеччиною.

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