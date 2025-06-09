РФ значно збільшила виробництво далекобійних дронів: ГУР назвало цифру

Безпілотник

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Російська Федерація щомісяця виробляє понад п’ять тисяч далекобійних безпілотників. Половина з яких є справжніми «Шахедами», а інші - імітатори.

Про це йдеться у відповіді пресслужби ГУР Міноборони на запит Forbes Ukraine.

Зазначається, що станом на кінець травня 2025-го темпи виробництва «Shahed-136/Герань-2» становлять близько 2700 дронів на місяць. Темпи виробництва імітаторів БпЛА типу «Гербера» – близько 2500 одиниць.

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До слова, ще у січні цього року російські війська випустили 2611 «Шахедів» та імітаторів, а вже станом на 27 травня було запущено 3828 БпЛА.

Зауважимо, що росіяни розпочали застосовувати дрони-імітатори разо зі справжніми - від осені 2024-го року. БпЛА типу «Гербера» зроблені з дешевих матеріалів, не мають бойової частини або несуть невеликий заряд.

Нагадаємо, за інформацією ISW, Росія накопичує ракети та дрони для ударів по Україні. Аналітики наголошують, що станом на середину травня 2025-го РФ накопичила понад 13 тис. ракет.

Як повідомляло Politico, Китай допомагає РФ випереджати Україну у війні дронів. Росія виробляє свої далекобійні дрони в Алабузі (Татарстан), де є виробничі лінії для іранських дронів «Шахед» - відомих як «Герань». Крім того, основні виробничі лінії БпЛА розташовані в Московській області, Єкатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та інших місцях.

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Дата публікації 12:47, 02.06.25 Кількість переглядів 226 «Троянські КамАЗи»! Як СБУ геніально обхитрила росіян і знищила літаків на 7 мільярдів!