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РФ значительно увеличила производство дальнобойных дронов: ГУР назвало цифру
По сравнению с летом 2024-го РФ производит в пять раз больше дронов.
Российская Федерация ежемесячно производит более пяти тысяч дальнобойных беспилотников.
Об этом говорится в ответе прессслужбы ГУР Минобороны на запрос Forbes Ukraine .
Отмечается, что к концу мая 2025-го темпы производства «Shahed-136/Герань-2» составляют около 2700 дронов в месяц. Темпы производства имитаторов БПЛА типа «Гербера» – около 2500 единиц.
К слову, еще в январе этого года российские войска выпустили 2611 Шахедов и имитаторов, а уже по состоянию на 27 мая было запущено 3828 БпЛА.
Отметим, что россияне начали применять дроны-имитаторы вместе с настоящими - с осени 2024 года. БпЛА типа "Гербера" сделаны из дешевых материалов, не имеют боевой части или несут небольшой заряд.
Напомним, по информации ISW, Россия накапливает ракеты и дроны. для ударов по Украине. Аналитики отмечают, что по состоянию на середину мая 2025-го РФ накопила более 13 тыс. ракет.
Как сообщало Politico, Китай помогает РФ опережать Украину в войне дронов.