РФ значительно увеличила производство дальнобойных дронов: ГУР назвало цифру

Беспилотник

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Российская Федерация ежемесячно производит более пяти тысяч дальнобойных беспилотников.

Об этом говорится в ответе прессслужбы ГУР Минобороны на запрос Forbes Ukraine .

Отмечается, что к концу мая 2025-го темпы производства «Shahed-136/Герань-2» составляют около 2700 дронов в месяц. Темпы производства имитаторов БПЛА типа «Гербера» – около 2500 единиц.

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К слову, еще в январе этого года российские войска выпустили 2611 Шахедов и имитаторов, а уже по состоянию на 27 мая было запущено 3828 БпЛА.

Отметим, что россияне начали применять дроны-имитаторы вместе с настоящими - с осени 2024 года. БпЛА типа "Гербера" сделаны из дешевых материалов, не имеют боевой части или несут небольшой заряд.

Напомним, по информации ISW, Россия накапливает ракеты и дроны. для ударов по Украине. Аналитики отмечают, что по состоянию на середину мая 2025-го РФ накопила более 13 тыс. ракет.

Как сообщало Politico, Китай помогает РФ опережать Украину в войне дронов.

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Дата публикации 12:47, 02.06.25 Количество просмотров 226 «Троянские КамАЗы»! Как СБУ гениально обхитрила россиян и уничтожила самолетов на 7 миллиардов!