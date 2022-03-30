Робота в Чехії 2022 року для українських переселенців: корисна інформація

Читайте в матеріалі ТСН.ua, де українським переселенцям шукати роботу в Чехії і на які вакансії можна розраховувати?

Станом на 10 березня 2022 року до Чехії вже виїхало близько 200 тисяч українців, які шукають тимчасового захисту від війни в Україні.

Робота в Чехії для українських переселенців: що потрібно знати?

Як повідомляє IDNES, парламент Чехії затвердив законодавство щодо прав та можливостей українських переселенців. Тепер всі українці, які прибули в країну після 24 лютого 2022 року, можуть працевлаштовуватися на офіційну роботу без так званого дозволу. Наразі достатньо мати лише "візу толерантності" (víza o strpění). Також всі українці, які шукають прихистку в Чехії, можуть розраховувати на грошову підтримку від держави у розмірі 5000 чеських крон на місяць. За перший місяць виплата буде зараховуватися автоматично. Надалі потрібно буде подавати заяву кожного місяця на отримання фінансів. Це допоможе тим, у кого фінансове становище за цей період не покращиться.

Сайти для пошуку роботи в Чехії

Сайти для пошуку роботи в Чехії / pixabay.com

Шукати роботу в Чехії українцям краще всього онлайн. В цій країні є чимало сайтів пошуку, де пропонують різноманітні вакансії:

Hyperinzerce - на цьому сайті можна знайти не лише вакансії для роботи, але й купити автомобіль, знайти житло, познайомитися з протилежною сттатю тощо. Якщо говорити саме про роботу, то в базі порталу знаходиться не менше 200 тисяч пропозицій з різними напрямама і професіями.

- на цьому сайті можна знайти не лише вакансії для роботи, але й купити автомобіль, знайти житло, познайомитися з протилежною сттатю тощо. Якщо говорити саме про роботу, то в базі порталу знаходиться не менше 200 тисяч пропозицій з різними напрямама і професіями. DobraPrace - тут не так багато пропозицій (близько 10 тисяч), але вони чудово підходять студентам або тим, хто шукає роботу з частковою зайнятістю. Хоча можна знайти і вакансії, які вимагають наявність вищої освіти.

- тут не так багато пропозицій (близько 10 тисяч), але вони чудово підходять студентам або тим, хто шукає роботу з частковою зайнятістю. Хоча можна знайти і вакансії, які вимагають наявність вищої освіти. Annonce - цей портал також спеціалізується не лише на пошуку роботи, але тут можна знайти чимало пропозицій, якщо ви шукаєте прості спеціальності (кухар, водій, продавець, бармен, перукар). Також тут можна знайти так звану бригаду, тобто забезпечити себе хоча б нестабільним заробітком.

- цей портал також спеціалізується не лише на пошуку роботи, але тут можна знайти чимало пропозицій, якщо ви шукаєте прості спеціальності (кухар, водій, продавець, бармен, перукар). Також тут можна знайти так звану бригаду, тобто забезпечити себе хоча б нестабільним заробітком. PraceVpraze - багато вакансій не лише в Празі, але й в інших регіонах країни.

- багато вакансій не лише в Празі, але й в інших регіонах країни. Expats - цей сайт найкраще підходить іноземцям, які живуть в Чехії, адже тут можна не лише знайти роботу, але й дізнатися багато корисної інформації, яка потрібна іноземцям.

- цей сайт найкраще підходить іноземцям, які живуть в Чехії, адже тут можна не лише знайти роботу, але й дізнатися багато корисної інформації, яка потрібна іноземцям. Hledampraci - простий і зрозумілий сайт, де можна швидко знайти потрібну вам вакансію.

- простий і зрозумілий сайт, де можна швидко знайти потрібну вам вакансію. Profesia - сайт, який працює ще з 1997 року. Тут щомісяця можна знайти близько 12 тисяч нових вакансій. Деякі роботодавці пропонують роботу в інших країнах Європи.

- сайт, який працює ще з 1997 року. Тут щомісяця можна знайти близько 12 тисяч нових вакансій. Деякі роботодавці пропонують роботу в інших країнах Європи. GastroJobs - вам сюди, якщо ви шукаєте роботу в сфері послуг (офіціанти, конс'єржі тощо).

- вам сюди, якщо ви шукаєте роботу в сфері послуг (офіціанти, конс'єржі тощо). Prace - тут зібрані різноманітні вакансії - від найпростіших, які не потребують досвіду роботи, до високооплачуваних.

- тут зібрані різноманітні вакансії - від найпростіших, які не потребують досвіду роботи, до високооплачуваних. Jobs - найбільший портал з пошуку роботи в країні. Саме сюди радять заходити в першу чергу, адже тут можна також знайти корисні статті, які допоможуть знайти роботу.

Багато чеських сайтів для пошуку роботи пропонують українським біженцям окремі сторінки з вакансіями саме для тимчасових переселенців. Наприклад, таке можна знайти на Jobs.cz в розділі "Робота в Чехії", на сайті Prace.cz в розділі "Робота в Чехії" та на сайті Prosecia.cz в розділі "Робота". Всі ці розділи українською мовою.

На яку заробітну плату можуть розраховувати українські переселенці в Чехії?

Середні зарплати в Чехії / pixabay.com

Заробітні плати в Чехії залежать від регіону, сфери діяльності, а також посади. Але в середньому тут можна отримати 10 000 - 35 000 крон на місяць (близько 13 500 - 47 200 гривень). Робота в сфері IT оплачується досить високо. Тут потрібно володіти англійською мовою на високому рівні, але можна працювати дистанційно. В середньому Junior/Medior Developer отримує в Празі 2 500 євро на місяць (близько 82 400 гривень).

Які вакансії можуть знайти українці в Чехії?

Вакансії в Чехії для жінок

Вакансії для жінок в Чехії

Для жінок пропозицій роботи в Чехії досить багато. Тут можна знайти як вузькоспеціалізовані вакансії, так і такі, які не потребують особливих вмінь:

медсестра;

асистентка;

соціальний працівник;

спеціалістка контактного центру (дистанційно);

бармен;

вчителька;

вихователька в дитячий садок;

шкільний психолог;

оператор виробництва.

Вакансії в Чехії без досвіду роботи, для студентів, пенсіонерів

Вакансії в Чехії без досвіду роботи

Якщо ви шукаєте вакансії без досвіду роботи або високого знання чеської мови, то таких в цій країні також досить багато:

асистент адміністратора;

продавець;

різноробочий;

регіональний спеціаліст з продажів;

очисник комина;

оператор на виробництво;

працівник на склад.

Вакансії в Чехії для спеціалістів та IT-сфери

Вакансії в Чехії для IT-спеціалістів

Якщо ви вільно володієте англійською мовою, а також (можливо) вчили чеську мову, тоді можете розраховувати на високооплачувану роботу. В тому числі і в сфері IT:

DevOps Engineer;

Senior Product Manager;

International Assignment Consultant;

Business analyst.

Вакансії в Чехії для чоловіків

Вакансії в Чехії для чоловіків

Для чоловіків в Чехії також можна знайти цікаві вакансії. Хоч з України виїжджають в більшості жінки, проте деяким категоріям чоловікам все ж дозволено перетинати кордон:

мулярі;

трактористи;

водії різних категорій (в тому числі і дальнобійники);

слюсарі;

автомеханіки;

техніки-будівельники.

Читайте також: