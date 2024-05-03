Росія готує "тришаровий" план дестабілізації України - ГУР

У травні Росія використає "тришаровий" план дестабілізації України. Він складається з військової, дезінформаційної та міжнародної частин.

Про це повідомив заступник очільника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький виданню The Economist.

Основним фактором є військовий, зауважив Скібіцький.

З його слів, знадобляться тижні для того, щоб нещодавно виділена Сполученими Штатами військова допомога надійшла на лінію фронту. Крім того, навряд чи ця допомога зрівняє український потенціал з російськими запасами снарядів або забезпечить ефективний захист від російських керованих авіаційних бомб.

Другою частиною російського плану, за його даними, є дезінформаційна кампанія Кремля в Україні, яка буде спрямована на підрив української мобілізації та політичної легітимності президента Володимира Зеленського, президентський термін якого умовно закінчується 20 травня. Хоча Конституція дозволяє безстрокове подовження його дії у воєнний час, опоненти президента вже наголошують на його вразливості, пише видання.

Третьою частиною плану, за словами заступника очільника ГУР, є кампанія Росії з міжнародної ізоляції України.

"Вони будуть трясти ситуацію, як зможуть", - сказав він.

Раніше у ГУР заявили, що Україна не може виграти Росію на лише на полі бою, тому війна, скоріше за все, закінчиться переговорами з Москвою.

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