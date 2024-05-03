Россия готовит "трехслойный" план дестабилизации Украины — ГУР

Россияне будут использовать все шансы для этого.

В мае Россия использует "трехслойный" план дестабилизации Украины. Он состоит из военной, дезинформационной и международной частей.

Об этом сообщил заместитель главы Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий изданию The Economist.

Основным фактором является военный, отметил Скибицкий.

По его словам, понадобятся недели для того, чтобы недавно выделенная Соединенными Штатами военная помощь поступила на линию фронта. Кроме того, вряд ли эта помощь уравняет украинский потенциал с российскими запасами снарядов или обеспечит эффективную защиту от российских управляемых авиационных бомб.

Второй частью российского плана, по его данным, является дезинформационная кампания Кремля в Украине, которая будет направлена на подрыв украинской мобилизации и политической легитимности президента Владимира Зеленского, президентский срок которого условно истекает 20 мая. Хотя Конституция позволяет бессрочное продление его действия в военное время, оппоненты президента уже подчеркивают его уязвимость, пишет издание.

Третьей частью плана, по словам замглавы ГУР, является кампания России по международной изоляции Украины.

"Они будут трясти ситуацию, как смогут", – сказал он.

Ранее в ГУР заявили, что Украина не может победить Россию только на поле боя, поэтому война, скорее всего, закончится переговорами с Москвой.

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