Росія повторно запустила ракети по Україні: куди летять ворожі цілі - ПС

Станом на 15:00 оголошено відбій тривоги по всій Україні.
Росія повторно запустила ракети по Україні. Ворожі цілі летять у напрямку Сумщини.
Про це повідомоляє командування Повітряних сил.
"Увага! Знову пуски ракет! З Курської обл., рф у напрямку Сумщини!", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 14:52.
Станом на 15:00 оголошено відбій тривоги по всій Україні. Небо чисте.
Нагадаємо, вдень 14 грудня в Україні вдруге оголосили масштабну повітряну тривогу. У Повітряних силах поінформували про пуски ракет, які були направлені на Хмельниччину. Майже одразу в області пролунали вибухи.
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