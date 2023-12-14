Росія повторно запустила ракети по Україні: куди летять ворожі цілі - ПС

Станом на 15:00 оголошено відбій тривоги по всій Україні.

Росія повторно запустила ракети по Україні. Ворожі цілі летять у напрямку Сумщини.

Про це повідомоляє командування Повітряних сил.

"Увага! Знову пуски ракет! З Курської обл., рф у напрямку Сумщини!", - йдеться у повідомленні, опублікованому о 14:52.

Станом на 15:00 оголошено відбій тривоги по всій Україні. Небо чисте.

Нагадаємо, вдень 14 грудня в Україні вдруге оголосили масштабну повітряну тривогу. У Повітряних силах поінформували про пуски ракет, які були направлені на Хмельниччину. Майже одразу в області пролунали вибухи.

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