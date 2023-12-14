Шойгу призначив нового командира потонулого крейсера "Москва" - ГУР

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу призначив нового командира знищеного Україною ракетного крейсера "Москва".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідка оприлюднила витяг з наказу міністра оборони рф №1012 з грифом "для службового користування". Відповідно до датованого 10 вересня 2022 року документом, у флагмана російського чорноморського флоту крейсера "Москва" з’явився новий командир Андрій Саватев.

"Вакантну" посаду командира Саватев обійняв як тимчасовий виконувач обов'язків.

У ГУР нагадали, Сили безпеки і оборони України знищили "Москву" у квітні 2022 року.

Як повідомляли раніше, розвідка зламала податкову службу Росії і знищило усю базу даних.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.