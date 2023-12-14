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Шойгу призначив нового командира потонулого крейсера "Москва" - ГУР

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Шойгу призначив нового командира потонулого крейсера "Москва" - ГУР

Крейсер "Москва" / Фото: commons.wikimedia.org

"Вакантну" посаду командир обійняв як тимчасовий виконувач обов'язків.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу призначив нового командира знищеного Україною ракетного крейсера "Москва". 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідка оприлюднила витяг з наказу міністра оборони рф №1012 з грифом "для службового користування". Відповідно до датованого 10 вересня 2022 року документом, у флагмана російського чорноморського флоту крейсера "Москва"  з’явився новий командир Андрій Саватев.

"Вакантну" посаду командира Саватев обійняв як тимчасовий виконувач обов'язків.

У ГУР нагадали, Сили безпеки і оборони України знищили "Москву" у квітні 2022 року.  

Як повідомляли раніше, розвідка  зламала податкову службу Росії і знищило усю базу даних.

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Дата публікації
Перегляди
1232
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