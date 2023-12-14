Як помирає мозок людини: нове дослідження вчених

Вчені змогли визначити, як помирає мозок людини.

Про це пише IFLScience.

На відміну від нашого тіла, мозок не перестає працювати в одну мить. Коли запаси кисню вичерпуються, нейрони швидко виснажують запаси клітинного палива (АТФ) і стають дестабілізованими. Цей процес призводить до вивільнення нейромедіатора глутамату, що спричиняє сплеск нервової активності після смерті людини.

Під час зупинки серця припиняється надходження крові до головного мозку. Починають відмирати його відділи. Наслідки нестачі кисню незворотні. Якщо пацієнта вдалося врятувати й повернути до життя, то немає гарантії, що діяльність структур мозку відновиться.

Після відмирання кори головного мозку свідомість повністю залишає людину. Вона не зможе прокинутися навіть після успішних реанімаційних заходів.

Раніше вчені дізналися, чим пахне смерть.

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