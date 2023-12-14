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В Херсоні окупанти завдали удару по багатоповерхівці

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Херсоні окупанти завдали удару по багатоповерхівці

Окупанти вдарили по Херсону / фото ілюстративне / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Ще один снаряд влучив в приміщення бізнес-центру в іншому районі міста.

Російські окупанти вчергове обстріляли Херсон. Один зі снарядів влучив в багатоповерхівку. 

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, росіяни запустили один зі снарядів у багатоповерховий будинок. Там внаслідок цього загорілися дві кварти на першому та другому поверсі. 

Ще один снаряд влучив в приміщення бізнес-центру в іншому районі міста. Виникла пожежа на четвертому поверсі. Вогнеборці до самого ранку гасили пожежі”, - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, що окупанти "демілітаризували" заклад освіти в Херсоні.

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Дата публікації
Перегляди
1451
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