В Херсоні окупанти завдали удару по багатоповерхівці

Ще один снаряд влучив в приміщення бізнес-центру в іншому районі міста.

Російські окупанти вчергове обстріляли Херсон. Один зі снарядів влучив в багатоповерхівку.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, росіяни запустили один зі снарядів у багатоповерховий будинок. Там внаслідок цього загорілися дві кварти на першому та другому поверсі.

“Ще один снаряд влучив в приміщення бізнес-центру в іншому районі міста. Виникла пожежа на четвертому поверсі. Вогнеборці до самого ранку гасили пожежі”, - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, що окупанти "демілітаризували" заклад освіти в Херсоні.

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