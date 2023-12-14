В Херсоне оккупанты нанесли удар по многоэтажке

Еще один снаряд попал в помещение бизнес-центра в другом районе города.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Один из снарядов попал в многоэтажку.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, россияне запустили один из снарядов в многоэтажный дом. Там в результате загорелись две кварты на первом и втором этаже.

"Еще один снаряд попал в помещение бизнес-центра в другом районе города. Возник пожар на четвертом этаже. Пожарные до самого утра тушили пожары", — отметили в ГСЧС.

Напомним, что кафиры "демилитаризовали" учебное заведение в Херсоне.

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