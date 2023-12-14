Как умирает мозг человека: новое исследование ученых

Ученые смогли определить, как умирает мозг человека.

Об этом пишет IFLScience.

В отличие от нашего тела, мозг не перестает работать в одно мгновение. Когда запасы кислорода иссякают, нейроны быстро истощают запасы клеточного топлива (АТФ) и становятся дестабилизированными. Этот процесс приводит к высвобождению нейромедиатора глутамата, что влечет за собой всплеск нервной активности после смерти человека.

При остановке сердца прекращается поступление крови в головной мозг. Начинают отмирать его отделы. Последствия нехватки кислорода необратимы. Если пациенту удалось спасти и вернуть к жизни, нет гарантии, что деятельность структур мозга возобновится.

После отмирания коры головного мозга сознание полностью покидает человека. Он не сможет проснуться даже после успешных реанимационных мероприятий.

Ранее ученые узнали, чем пахнет смерть.

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