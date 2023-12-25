Росія створила три нових полки для посилення окупації Донеччини – ISW

Росіяни створюють окрему військову окупаційну силу та встановлюють постійний контроль над захопленими територіями України. Так, до районів Донецької області перекинули три новосформовані полки у складі 116-ї окремої бригади Росгвардії.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW) посилаючись на українського військового оглядача Костянтина Машовця.

Він підтвердив розміщення 116-ї бригади спеціального призначення у місті Чистякове, що за 70 км східніше від Донецька.

Відомо, що новосформовані з'єднання бригади розміщені:

900-й полк спеціального призначення розміщено в селі Мелекіне (22 км на південний захід від Маріуполя);

901-й полк спеціального призначення дислокували у місті Сніжне (80 км на схід від Донецька);

902-й полк спеціального призначення розміщений за сім кілометрів на північ від міста Чистякове.

Ці полки загарбників мають стабілізовувати ситуацію на окупованій території України на постійній основі. Відтак, ймовірно, особовий склад Росгвардії в окупації було збільшено до 34,3 тис. військових.

"Росія намагається розширити сили Росгвардії для створення окремої військової окупаційної сили. Ймовірно, Москва намагається залучити та розгорнути військові окупаційні сили для подальшого перешкоджання контрнаступальним зусиллям України, встановлення постійного контролю над окупованими територіями та придушення партизанської активності, не закріплюючи передові війська на невизначеному терміні окупації", – пишуть аналітики ISW.

За словами Машовця, бригада буде виконувати "стабілізаційні функції" на окупованій території України на "постійній основі".

Нову бригаду почали формувати ще у вересні цього року. Вже у жовтні експерти ISW помітили, що ці військові отримали російський танк Т-80БВ, який бійці групи "Вагнера" використовували під час збройного повстання у червні 2023 року. На думку аналітиків, короткі терміни та місця дислокації нових полків Росгвардії свідчать, що Кремль активно намагається використати ці сили для посилення контролю РФ над окупованими тилами.

Машовець також розповідав, що Росгвардія, ймовірно, перекинула з Росії на тимчасово окуповану Україну до 6 тис. військовослужбовців у рамках розгортання 116-ї бригади спеціального призначення. Наразі особовий склад Росгвардії на окупованих територіях Україні налічує до 34,3 тис. військових.

Нагадаємо, генерал Годжес назвав винних у провалі контрнаступу ЗСУ.

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