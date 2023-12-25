Россия создала три новых полка для усиления оккупации Донетчины – ISW

Россияне создают отдельную военную оккупационную силу и устанавливают постоянный контроль над захваченными территориями Украины. Так, в районы Донецкой области перебросили три новосформированных полка в составе 116-й отдельной бригады Росгвардии.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW), ссылаясь на украинского военного обозревателя Константина Машовца.

Он подтвердил размещение 116-й бригады специального назначения в городе Чистякове, что в 70 км восточнее Донецка.

Известно, что вновь сформированные соединения бригады размещены:

900-й полк специального назначения расположен в селе Мелекино (22 км к юго-западу от Мариуполя);

901-й полк специального назначения дислоцировали в городе Снежном (80 км к востоку от Донецка);

902-й полк специального назначения расположен в семи километрах к северу от города Чистяково.

Эти полки захватчиков должны стабилизировать ситуацию на оккупированной территории Украины на постоянной основе. Следовательно, вероятно, личный состав Росгвардии в оккупации был увеличен до 34,3 тыс. военных.

"Россия пытается расширить силы Росгвардии для создания отдельной военной оккупационной силы. Вероятно, Москва пытается привлечь и развернуть военные оккупационные силы для дальнейшего препятствования контрнаступательным усилиям Украины, установления постоянного контроля над оккупированными территориями и подавления партизанской активности", – пишут аналитики ISW.

По словам Машовца, бригада будет выполнять "стабилизационные функции" на оккупированной территории Украины на постоянной основе.

Новую бригаду начали формировать еще в сентябре этого года. Уже в октябре эксперты ISW заметили, что военные получили российский танк Т-80БВ, который бойцы группы "Вагнера" использовали во время вооруженного восстания в июне 2023 года. По мнению аналитиков, короткие сроки и места дислокации новых полков Росгвардии свидетельствуют о том, что Кремль активно пытается использовать эти силы для усиления контроля РФ над оккупированными тылами.

Машовец также рассказал, что Росгвардия, вероятно, перебросила из России на временно оккупированную Украину около 6 тыс. военнослужащих в рамках развертывания 116-й бригады специального назначения. В настоящее время личный состав Росгвардии на оккупированных территориях Украины насчитывает до 34,3 тыс. военных.

Напомним, генерал Ходжес назвал виновных в провале контрнаступления ВСУ.

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