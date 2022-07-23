Росія тримає у Чорному морі три носії ракет "Калібр" - ВМС ЗСУ

В Азовському морі комунікації продовжують контролювати 6 ворожих кораблів та катерів.

​​Станом на 23 липня у Чорному, Азовському та Середземному морях обстановка залишається без змін. На бойовому чергуванні у Чорному морі перебувають три ворожі носії оперативно-тактичних ракет "Калібр".

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ.

У Азовському морі комунікації продовжують контролювати 6 ворожих кораблів та катерів, у Середземному морі – 5 носіїв ОТКР "Калібр".

"За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 23 судна, з них 6 суден рухались з протоки Босфор; до Чорного моря – 19 суден, з них 4 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - йдеться у повідомленні.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS) вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, через потужний шторм біля Одеського узбережжя можуть дрейфувати ворожі міни.

Читайте також: