Росія вбила 345 дітей в Україні, поранено ще понад 600

Росія вбила 345 дітей в Україні, поранено ще понад 600

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Від початку повномасштабної війни в Україні Росія вбила 345 дітей. Ще 644 дитини було поранено.

Про це 4 липня повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 345, Харківській - 185, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

Також читайте Окупанти вдарили з артилерії по Дніпропетровщині: пошкоджено дитячий садочок

За минулу добу, 3 липня, унаслідок обстрілу окупантами міста Слов'янськ Донецької області загинула 9-річна дівчинка. У Бахмуті Донецької області поранення отримали 2-річний хлопчик та 4-річна дівчинка.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2102 заклади освіти. З них 215 зруйновано повністю.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про втрати серед спортсменів і тренерів, спричинених повномасштабним вторгненням РФ на українські території.

Звернення Зеленського: Росія нищить місто за містом, чому ЗСУ відійшли від Лисичанська

Читайте також: