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Росія вдарила по Салтівському району Харкова

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Росія вдарила по Салтівському району Харкова

Фото: ТСН.ua

Унаслідок обстрілу є постраждалі.

Вранці 1 серпня російські окупанти завдали ударів по Салтівському району міста Харків

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубов.

"Максимально перебувайте в укриттях!" - закликав він містян.

За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу є 2 постраждалих

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ перекидає сили зі сходу України на південь. Окупанти збільшують активність на відповідних напрямках. 

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