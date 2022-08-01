Росія вдарила по Салтівському району Харкова

Унаслідок обстрілу є постраждалі.
Вранці 1 серпня російські окупанти завдали ударів по Салтівському району міста Харків.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубов.
"Максимально перебувайте в укриттях!" - закликав він містян.
За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок обстрілу є 2 постраждалих.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ перекидає сили зі сходу України на південь. Окупанти збільшують активність на відповідних напрямках.
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