Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу

Гучні вибухи пролунали в місті після оголошення повітряної тривоги.
Вранці 6 вересня російська армія вдарила ракетами по Кривому Рогу Дніпропетровської області.
Про це повідомив очільник військової адміністрації Олександр Вілкул.
"Ракетні удари по Кривому Рогу. Залишаємося в укриттях", - написав він.
Зазначимо, що вибухи в місті пролунали після оголошення повітряної тривоги. У небі над Кривом Рогом піднявся великий стовп диму.
Нагадаємо, російська армія у ніч проти 6 вересня обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів". У Нікополі окупанти завдали удару по житлових кварталах.
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