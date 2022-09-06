Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу

Гучні вибухи пролунали в місті після оголошення повітряної тривоги.

Вранці 6 вересня російська армія вдарила ракетами по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Олександр Вілкул.

"Ракетні удари по Кривому Рогу. Залишаємося в укриттях", - написав він.

Зазначимо, що вибухи в місті пролунали після оголошення повітряної тривоги. У небі над Кривом Рогом піднявся великий стовп диму.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 6 вересня обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів". У Нікополі окупанти завдали удару по житлових кварталах.

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