Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу

Дата публікації
Перегляди
43к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія вдарила ракетами по Кривому Рогу

Фото: ТСН.ua

Гучні вибухи пролунали в місті після оголошення повітряної тривоги.

Вранці 6 вересня російська армія вдарила ракетами по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник військової адміністрації Олександр Вілкул. 

"Ракетні удари по Кривому Рогу. Залишаємося в укриттях", - написав він.

Зазначимо, що вибухи в місті пролунали після оголошення повітряної тривоги. У небі над Кривом Рогом піднявся великий стовп диму.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 6 вересня обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів". У Нікополі окупанти завдали удару по житлових кварталах.

Під Кривим Рогом потужно палає нафтобаза - її обстріляли рашисти

Під Кривим Рогом потужно палає нафтобаза - її обстріляли рашисти

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація