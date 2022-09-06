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Россия ударила ракетами по Кривому Рогу

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Россия ударила ракетами по Кривому Рогу

Фото: ТСН.ua

Громкие взрывы прогремели в городе после объявления воздушной тревоги.

Утром 6 сентября российская армия ударила ракетами по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

"Ракетные удары по Кривому Рогу. Остаемся в укрытиях", — написал он.

Отметим, что взрывы в городе прогремели после объявления воздушной тревоги. В небе над Кривым Рогом поднялся большой столб дыма.

Напомним, российская армия в ночь на 6 сентября обстреляла Никопольский район Днепропетровской области из "Градов". В Никополе оккупанты нанесли удар по жилым кварталам.

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