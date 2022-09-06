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В Харькове ракета попала в жилой дом: есть погибшие

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В Харькове ракета попала в жилой дом: есть погибшие

Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

Ночью 6 сентября произошел ракетный обстрел Индустриального района.

Об этом пишет мер Харькова Игорь Терехов.

В одном случае попадание в частный жилой дом. При разборе завалов найдено тело женщины.

«Во втором случае ракета прилетела недалеко от частного жилья. От разлета осколков загорелся дом. Без пострадавших», - говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 194-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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