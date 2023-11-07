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Росія втратила в Україні ще 890 солдатів і 5 танків — Генштаб

Росія втратила в Україні ще 890 солдатів і 5 танків — Генштаб

ЗСУ ліквідовують окупантів / Фото: Associated Press

Загарбник зазнає втрат на полі бою.

Збройні сили України протягом минулої доби знищили ще 890 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні вже 306 860 своїх військових. Також росіяни залишаються без техніки. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.11.23 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ близько 306 860 (+890) осіб 
  • танків  ‒ 5293 (+5) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 9974 (+16) 
  • артилерійських систем – 7410 (+21) 
  • РСЗВ / MLRS – 869 (+2) 
  • засоби ППО ‒ 570 
  • літаків – 322 
  • гелікоптерів – 324 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня (+3)
  • крилаті ракети ‒ 1556 
  • кораблі /катери ‒ 20 
  • підводні човни  - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9767 (+23) 
  • спеціальна техніка ‒ 1049 (+2)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

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