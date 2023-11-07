Росія втратила в Україні ще 890 солдатів і 5 танків — Генштаб

Збройні сили України протягом минулої доби знищили ще 890 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні вже 306 860 своїх військових. Також росіяни залишаються без техніки.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 07.11.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 306 860 (+890) осіб

танків ‒ 5293 (+5)

бойових броньованих машин ‒ 9974 (+16)

артилерійських систем – 7410 (+21)

РСЗВ / MLRS – 869 (+2)

засоби ППО ‒ 570

літаків – 322

гелікоптерів – 324

БПЛА оперативно-тактичного рівня (+3)

крилаті ракети ‒ 1556

кораблі /катери ‒ 20

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 9767 (+23)

спеціальна техніка ‒ 1049 (+2)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 16 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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