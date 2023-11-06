Астрологічний прогноз на 6-7 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у 24-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, можна – і це ідеально для початку тижня – розпочинати здійснення будь-якого – навіть найскладнішого – проєкту, він обов'язково виявиться успішним. Час також ідеально підходить для творчості – можна створити справжній витвір мистецтва.

Символ дня: скеля.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: бурштиновий, медовий, помаранчевий, шафрановий.

Щасливе каміння дня: блакитний нефрит, малахіт.

За яку частину тіла відповідає: ендокринна система.

Хвороби дня: хвороби цих днів можуть виявитися тривалими, якщо їх не почати вчасно лікувати, тому за найменшого нездужання треба одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: необхідно максимально скоротити кількість вживаної рідини, включно із супами, замінюючи воду й соки соковитими фруктами.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Магія і містика дня: можна – і потрібно – гадати на кохання: передбачення у цій сфері виявиться правдивим. Користь принесуть і обереги, які наші предки робили з польової трави та квітів.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими – вони показують, у який бік треба рухатися людині, щоб досягти успіху.

Табу дня: небажані переміщення у просторі: не варто не лише вирушати в поїздки, а й пересувати меблі в оселі.

Цитата дня: "Що люди можуть обирати, те вони можуть змінити" (Мадлен Олбрайт).

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