Астрологический прогноз на 6-7 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в 24 лунный день, который продлится двое календарных суток, можно – и это идеально для начала недели – приступать к осуществлению любого – даже самого сложного – проекта, он обязательно окажется успешным. Время также идеально подходит для творчества – можно создать настоящее произведение искусства.
Символ дня: Утес.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: янтарный, медовый, оранжевый, шафранный.
Счастливые камни дня: голубой нефрит, малахит.
За какую часть тела отвечает: эндокринная система.
Болезни дня: болезни этих дней могут оказаться продолжительными, если их не начать вовремя лечить, поэтому при малейшем недомогании нужно сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: необходимо максимально сократить количество употребляемой в пищу жидкости, включая супы, заменяя воду и соки сочными фруктами.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Магия и мистика дня: можно – и нужно – гадать га любовь: предсказание в этой области окажется правдивым. Пользу принесут и обереги, которые наши предки делали из полевой травы и цветов.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они показывают, в какую сторону нужно двигаться человеку, чтобы добиться успеха.
Табу дня: нежелательны перемещения в пространстве: не стоит не только отправляться в поездки, но и передвигать мебель в квартире.
Цитата дня: «Что люди могут выбирать, то они могут и изменить» (Мадлен Олбрайт).
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