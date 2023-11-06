Астрологический прогноз на 6-7 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в 24 лунный день, который продлится двое календарных суток, можно – и это идеально для начала недели – приступать к осуществлению любого – даже самого сложного – проекта, он обязательно окажется успешным. Время также идеально подходит для творчества – можно создать настоящее произведение искусства.

Символ дня: Утес.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: янтарный, медовый, оранжевый, шафранный.

Счастливые камни дня: голубой нефрит, малахит.

За какую часть тела отвечает: эндокринная система.

Болезни дня: болезни этих дней могут оказаться продолжительными, если их не начать вовремя лечить, поэтому при малейшем недомогании нужно сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: необходимо максимально сократить количество употребляемой в пищу жидкости, включая супы, заменяя воду и соки сочными фруктами.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Магия и мистика дня: можно – и нужно – гадать га любовь: предсказание в этой области окажется правдивым. Пользу принесут и обереги, которые наши предки делали из полевой травы и цветов.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они показывают, в какую сторону нужно двигаться человеку, чтобы добиться успеха.

Табу дня: нежелательны перемещения в пространстве: не стоит не только отправляться в поездки, но и передвигать мебель в квартире.

Цитата дня: «Что люди могут выбирать, то они могут и изменить» (Мадлен Олбрайт).

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