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Астрологический прогноз на 6-7 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
134
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 6-7 ноября

Утес - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в 24 лунный день, который продлится двое календарных суток, можно – и это идеально для начала недели – приступать к осуществлению любого – даже самого сложного – проекта, он обязательно окажется успешным. Время также идеально подходит для творчества – можно создать настоящее произведение искусства. 

Символ дня: Утес. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: янтарный, медовый, оранжевый, шафранный. 

Счастливые камни дня: голубой нефрит, малахит. 

За какую часть тела отвечает: эндокринная система. 

Болезни дня: болезни этих дней могут оказаться продолжительными, если их не начать вовремя лечить, поэтому при малейшем недомогании нужно сразу же обратиться к врачу. 

Питание дня: необходимо максимально сократить количество употребляемой в пищу жидкости, включая супы, заменяя воду и соки сочными фруктами. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Магия и мистика дня: можно – и нужно – гадать га любовь: предсказание в этой области окажется правдивым. Пользу принесут и обереги, которые наши предки делали из полевой травы и цветов. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они показывают, в какую сторону нужно двигаться человеку, чтобы добиться успеха. 

Табу дня: нежелательны перемещения в пространстве: не стоит не только отправляться в поездки, но и передвигать мебель в квартире. 

Цитата дня: «Что люди могут выбирать, то они могут и изменить» (Мадлен Олбрайт). 

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Дата публикации
Просмотры
134
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