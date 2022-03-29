Росія завдала артобстрілів та авіаударів по Оріхову та Гуляйполю

Росія завдала артобстрілів та авіаударів по Оріхову та Гуляйполю

Поліція відкрила кримінальну справу.

Армія Російської Федерації обстріляла Оріхів та Гуляйполе у Запорізькій області.

Про це повідомила пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації.

Зазначається, що від артобстрілів та авіаударів окупантів країни-загарбниці постраждали приватні будинки та багатоповерхівки населених пунктів. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Правоохоронці задокументували наслідки удару ворога. У поліції відкрили кримінальну справу.

"Окупанти продовжують підступно наносити ракетні та бомбові удари, намагаючись повністю знищити інфраструктуру та житлові райони населених пунктів Запорізького краю", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у вівторок, 29 березня, армія Російської Федерації поцілила у приміщення облдержадміністрації Миколаєва. Окупанти руйнували пів будівлі - від дев'ятого до першого поверху. За словами голови ОДА, Віталія Кіма, прилетіло до його кабінету. Більшість людей врятувалися дивом. Це від 50 до 100 чоловік.

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