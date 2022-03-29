Ворожі обстріли у Луганській області: загинула людина

Ворожі обстріли у Луганській області: загинула людина

Окупанти застосували гради.

У Луганській області через обстріли російських окупаційних військ загинула одна людина, зруйновані близько 20 будинків та загорівся ліс поблизу Сєвєродонецька.

Про це повідомляє пресслужба Луганської обласної військової адміністрації.

"Вчора ввечері ворог відібрав ще одне життя, обстрілявши градами Нижнє. Рятувальники дістали з-під завалів декількох будинків 20 живих сєвєродончан. На фронті вдалося відбити 7 атак ворога, знищити 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки. Ми продовжуємо тримати оборону", — йдеться у повідомленні.

Також через обстріли сталися пожежі у житлових будинках у Лисичанську, Новотошківському та Щедрищевому.

Раніше стало відомо, що армія Російської Федерації випустила дві крилатіли ракети по місту Люботин, що у Харківській області.

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