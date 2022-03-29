Вражеские обстрелы в Луганской области: погиб человек

Оккупанты применили гряды.
В Луганской области из-за обстрелов российских оккупационных войск погиб один человек, разрушены около 20 домов и загорелся лес близ Северодонецка.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации.
"Вчера вечером враг отнял еще одну жизнь, обстреляв градами Нижнее. Спасатели достали из-под завалов нескольких домов 20 живых северодончан. На фронте удалось отбить 7 атак врага, уничтожить 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники. Мы продолжаем держать оборону", – говорится в сообщении.
Также из-за обстрелов произошли пожары в жилых домах в Лисичанске, Новотошковском и Щедрищевом.
Ранее стало известно, что армия Российской Федерации выпустила две крылатые ракеты по городу Люботин в Харьковской области.
Читайте также: