Вражеские обстрелы в Луганской области: погиб человек

Вражеские обстрелы в Луганской области: погиб человек

Оккупанты применили гряды.

В Луганской области из-за обстрелов российских оккупационных войск погиб один человек, разрушены около 20 домов и загорелся лес близ Северодонецка.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военной администрации.

"Вчера вечером враг отнял еще одну жизнь, обстреляв градами Нижнее. Спасатели достали из-под завалов нескольких домов 20 живых северодончан. На фронте удалось отбить 7 атак врага, уничтожить 12 танков, 10 БМП и 3 единицы автомобильной техники. Мы продолжаем держать оборону", – говорится в сообщении.

Также из-за обстрелов произошли пожары в жилых домах в Лисичанске, Новотошковском и Щедрищевом.

Ранее стало известно, что армия Российской Федерации выпустила две крылатые ракеты по городу Люботин в Харьковской области.

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