Росія завдала ракетного удару по Харкову: що відомо

У Харкові пролунали вибухи після оголошення тривоги.

Російська армія зранку 15 березня завдала ракетного удару по Харкову. Вибухи пролунали під час масштабної повітряної тривоги.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях", - написав він.

Місцеві мешканці в Мережі повідомляють, що після вибухів над містом піднявся стовп диму.

Нагадаємо, російська армія збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі в акваторії на бойовому чергуванні перебувають 13 ворожих кораблів.

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