Росіяни атакували безпілотниками Миколаївську область: є влучання

Минулося без жертв та потерпілих.

У ніч проти вівторка, 18 квітня, армія Російської Федерації атакувала іранськими безпілотниками Миколаївську область. Ворог вдарив по об'єктах інфраструктури.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вночі, 18 квітня, близько 02:30 в Снігурівській громаді ворог атакував ударними безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури. Попередньо, без жертв та постраждалих", - йдеться у його дописі.

За словами очільника області, більш детальна інформація про ворожу атаку уточнюється.

Своєю чергою, керівник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта повідомив, що окупанти випустили сім іранських дронів Shahed-136. Жертв на постраждалих немає.

"Сім БПЛА влучили в два об'єкти промислової інфраструктури на території наших населених пунктів", - наголосив керівник МВА.

Нічна атака

У ніч проти 18 квітня у низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, у Миколаївській області вона тривала від 01:35 до 03:13.

Під час "тривоги" мешканці в Мережі почали повідомляти про вибухи у Снігурівці на Миколаївщині. Йшлося про загрозу БпЛА. Вони шукали щось важливе і намагалися туди влучити.

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