Россияне атаковали беспилотниками Николаевская область: есть попадания

Обошлось без жертв и пострадавших.

В ночь на вторник, 18 апреля, армия Российской Федерации атаковала иранскими беспилотниками Николаевскую область. Враг ударил по объектам инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Ночью, 18 апреля, около 02:30 в Снегиревской общине враг атаковал ударными беспилотниками объект промышленной инфраструктуры. Предварительно, без жертв и пострадавших", — говорится в его сообщении.

По словам главы области, более подробная информация о вражеской атаке уточняется.

В свою очередь, руководитель Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта сообщил, что оккупанты выпустили семь иранских дронов Shahed-136. Жертв на пострадавших нет.

"Семь БПЛА попали в два объекта промышленной инфраструктуры на территории наших населенных пунктов", — подчеркнул руководитель ГВА.

Ночная атака

В ночь на 18 апреля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, в Николаевской области она продолжалась с 01:35 до 03:13.

Во время "тревоги" жители в Сети началисообщать о взрывах в Снегиревке Николаевской области. Речь шла об угрозе БПЛА. Они искали что-то важное и пытались туда попасть.

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