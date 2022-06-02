Росіяни декілька разів обстріляли з артилерії село на Дніпропетровщині

Російські війська знову обстріляли Дніпропетровщину.

Ввечері 2 червня ворог з артилерії вдарив по Зеленодольській громаді.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram, окупанти декілька разів прицільно гатили по Мар'янському.

"Ворог цілеспрямовано нищив населений пункт", – зазначив Резніченко.

Він також повідомив, що внаслідок ударів поранено двох дітей та їхню маму. Повністю зруйновані два будинки, ще кілька пошкоджені. Також виведений з ладу газопровід та електромережі.

Нагадаємо, під Дніпром сталася масштабна ДТП. Фура "розклалася" і вилетіла на зустрічну смугу.

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