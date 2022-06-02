Тривожна ніч на Дніпропетровщині: окупанти вдарили з артилерії

Тривожна ніч на Дніпропетровщині: окупанти вдарили з артилерії

Росія знову обстріляла Дніпропетровщину, люди не постраждали.

Російські окупанти в ніч проти 2 червня з артилерії вдарили по Зеленодольській та Апостолівській громадам Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Тривалі тривоги вночі. Ворог знову стріляв на межі з Херсонщиною. Людей не зачепило", - написав він.

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Станом на ранок ситуація на Дніпропетровщині спокійна та контрольована.

Нагадаємо, Дніпро ввечері 1 червня накрила негода. Крім зливи, яка залила все місто, вулиці засипав великий град - він був розміром з куряче яйце.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 1 червня

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