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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: пошкоджено лінію електропередачі

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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область: пошкоджено лінію електропередачі

Росія знову обстріляла Зеленодольську громаду, люди не постраждали.

У ніч проти 1 червня російські окупанти з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду в Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч без тривог, але з обстрілами. Ворог знову поцілив з артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали", - написав він.

Резніченко додав, що у Широківській громаді працюють електрики. Там ремонтують лінію, пошкоджену учорашньою мінометною атакою в одному з сіл.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині під час перевірки виявили дві АЗС, які завищували ціни на пальне. Одну з них вже оштрафували на 96,8 тисяч гривень.

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